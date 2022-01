Mulher desaparecida é encontrada morta dentro de guarda-roupas- Vídeo

Na tarde desta quinta-feira, dia 06, o corpo de uma mulher que estava desaparecida há mais de 24 horas, foi localizado dentro de uma casa, localizado na Rua Ventura Antunes, bairro Greenville, 2º Distrito de Ji-Paraná. De acordo com a Polícia, o corpo estava escondido dentro do guarda-roupa do principal suspeito, que está foragido.

Segundo informações de familiares, a vítima Ângela Maria Silvia Duarte, de 52 anos de idade, estava vendendo um bingo para arrecadar fundos para terminar a construção de sua casa e nesta semana, ela havia recolhido uma certa quantia em dinheiro. Ainda no começo da semana, a vítima e seu esposo contrataram um vizinho para reformar alguns móveis de sua casa e desde então, mantinha contato com esta pessoa, identificada como Vanderson de Freitas, de 31 anos.

Logo que a mulher desapareceu, na manhã de hoje, dia 06, os familiares foram até à casa de Vanderson, que reside bem próximo e perguntou sobre o paradeiro de Ângela. Sempre demonstrando nervosismo, Vanderson falou viu a vítima conversando com uma mulher, no dia anterior, porém se contradizia o tempo todo. Desconfiados da história contada pelo Vanderson, um dos familiares gravou todo o diálogo. Assista:

Já na parte da tarde, a família de Ângela retornou até a casa de Vanderson, mas não o encontrou mais.

Desconfiados do sumiço, o pai de Vanderson abriu a porta e eles começaram a procurar por algum vestígio suspeito. O marido de Ângela abriu um guarda-roupa e ao vasculhar as roupas, acabou se deparando com o corpo de sua esposa, nua e com marcas de estrangulamento no pescoço.

A Polícia realizou diversas diligências pela cidade, mas não conseguiram localizar o principal suspeito. Todo o dinheiro arrecadado no bingo também desapareceu.

Este foi o 3º homicídio registrado na primeira semana de 2022, em Ji-Paraná.

Este site acompanha casos policiais. Todos os conduzidos são tratados como suspeitos e é presumida sua inocência até que se prove o contrário. Recomenda-se ao leitor critério ao analisar as reportagens.

