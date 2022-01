Mulher é encontrada morta com golpes de canivete em RO; namorado é principal suspeito

Uma mulher de 48 anos foi encontrada morta em uma propriedade rural de Alto Alegre dos Parecis (RO). O principal suspeito do crime é o namorado dela. Ele foi preso. O corpo foi transferido nesta segunda-feira (3) para Ji-Paraná (RO), onde deve ser velado e enterrado.

A vítima foi identificada como Vanuza da Silva, segundo a polícia ela foi morta após receber vários golpes de canivete.

De acordo com familiares, Vanuza morava em Ji-Paraná e conheceu o suspeito há pouco tempo. Uma semana atrás ela decidiu ir morar com ele na propriedade rural onde foi encontrada morta.

Conforme consta no boletim de ocorrência, no dia anterior ao crime eles haviam consumido muito álcool e de acordo com vizinhos, o casal estava discutindo bastante nos últimos dias.

Pouco tempo depois do crime, o suspeito, de 38 anos, que estava no sítio de um familiar foi encontrado pela polícia. Ele foi preso e levado para a delegacia de Santa Luzia D’Oeste (RO).

G1