Mulher é morta a facadas pelo ex-marido em condomínio

Uma mulher identificada como Greici Albuquerque Pinheiro, 30, foi assassinada a facadas na manhã desta segunda-feira (15) em um apartamento no condomínio Morar Melhor, bairro Aeroclube, na zona Sul da capital de Rondônia.

O autor do crime fugiu. Ele seria ex-marido da vítima. Conforme a polícia, a mulher estaria no apartamento junto com o atual companheiro dela no momento em que o acusado chegou armado com uma faca.

O criminoso arrombou a porta do imóvel e tentou atacar o companheiro dela. Todavia, ele saiu correndo e o acusado então partiu para cima da ex-mulher.

Greici foi executada com várias facadas. O criminoso fugiu do local. Agentes da Polícia Civil fazem buscas para tentar prendê-lo.

A mulher faria 31 anos no próximo dia 27 e era natural da cidade de Ji-Paraná (RO).

