Mulher é morta com três tiros em Colina Verde e marido é principal suspeito

Uma mulher identificada como Ione, de 46 anos, foi morta com três tiros no último sábado (17), na área central de Colina Verde, distrito de Governador Jorge Teixeira (RO). Testemunhas informaram à polícia que o suspeito do crime é companheiro da vítima.

Segundo o boletim de ocorrência, uma testemunha procurou o quartel da Polícia Militar (PM) de Colina Verde informando que um homem, após horas bebendo, teria dado três tiros na companheira. Ao chegarem no local, os policiais perceberam que o suspeito já havia fugido.

Testemunhas relataram aos agentes que, durante a madrugada, a vítima e o marido começaram a brigar. Perto das 5h, ele teria pedido o celular dela e atirado no aparelho. Logo depois teria colocado a arma na cabeça de Ione e afirmado que iria matá-la.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, “a vítima resistiu segurando a arma” e o suspeito a colocou na região do tórax e fez o primeiro disparo. Depois atirou mais duas vezes.

Após colher os relatos, a PM isolou o local, acionou a Polícia Civil e a Polícia Técnico-Científica (Politec). O caso foi registrado como feminicídio consumado.

G1