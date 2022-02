Mulher é presa após desembarcar na rodoviária com mais de 20 Kg de Maconha, em Ji-Paraná

A apreensão de cerca de 22 Kg de Maconha aconteceu na noite desta sexta-feira, dia 18, no Terminal Rodoviário Interestadual de Ji-Paraná. De acordo com a PM, uma Guarnição de Força Tática realizava policiamento no local quando avistaram uma passageira suspeita desembarcando de um ônibus.

Logo sem seguida, a suspeita se aproximou de um rapaz e conversaram por alguns segundos. Depois, os dois foram até ao estacionamento, onde foram abordados. Durante uma busca minuciosa, os PM’s acabaram localizando a droga dentro de uma mala.

A mulher, identificada como Rafaela Gomes de Siqueira, falou que reside em Ariquemes e que pegou a droga em Campo Grande de um homem desconhecido. Já o seu comparsa, identificado como Jeffer Ery de Oliveira Filho, falou que recebeu a quantia de R$ 500 reais para buscar a mulher na rodoviária e esconderia a droga em sua casa.

Este site acompanha casos policiais. Todos os conduzidos são tratados como suspeitos e é presumida sua inocência até que se prove o contrário. Recomenda-se ao leitor critério ao analisar as reportagens.

