Mulher é surrada por marido revoltado por ela não fazer sexo com outro homem na frente dele

Uma mulher de 38 anos foi espancada na madrugada desta segunda-feira (10) em uma residência no bairro de Castanheira, na zona sul da capital de Rondônia, por se recusar a realizar o sonho do marido de ter relações sexuais com outro homem à sua frente. O suspeito das agressões de 42 anos fugiu do local.

O homem bebia álcool com a esposa e outros amigos, segundo relatórios da polícia. Ele teria pedido à mulher para realizar um sonho sexual dele, que era vê-la na cama com outro homem, enquanto ele bebia.

Mesmo assim, o acusado deve ter especificado com qual amigo ele queria que sua esposa se associasse. A mulher ficou surpresa com a proposta do marido e recusou imediatamente.

Após uma discussão entre os dois, o acusado tornou-se violento contra a testemunha. A mulher foi espancada, esmurrada e chutada pelo marido, que também a ameaçou com uma faca.

Antes da chegada da Polícia Militar, as outras testemunhas intervieram e o arguido fugiu do local. O ocorrido foi denunciado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

Fonte: Mixrondonia