Mulher empresta arma para amiga matar atual esposa de seu ex marido – Vídeo

Na manhã desta segunda-feira, dia 10, a Polícia Militar foi acionada a comparecer no Residencial Rondon 1, no 2º Distrito de Ji-Paraná, onde duas mulheres tentaram matar uma outra mulher. Ao chegar no local, os PM’s localizaram a vítima que contou estava em sua casa, quando reconheceu a ex-mulher de seu atual marido passando em uma motocicleta Honda Titan, de cor vermelha, com uma outra mulher na garupa. A vítima ainda informou que ficou bem desconfiada, porque as mulheres não paravam de olhar para sua casa.

Após alguns minutos, as mulheres retornaram e pararam em frente à casa. A ex-mulher de seu atual marido, identificada apenas como “Irene”, pegou uma arma que estava com a passageira, conhecida como Ingrid, e desferiu um disparo em direção da vítima. Em seguida, as criminosas fugiram do local, tomando rumo ignorado. De posse de algumas informações, já na parta da tarde, uma Guarnição de Rádio Patrulha abordou uma das suspeitas, identificada como Ingrid Dayane Almeida dos Santos.

Em seu poder, os PM’s localizaram um revólver calibre 38, com 4 munições, sendo que 1 estava deflagrada. Este site acompanha casos policiais. Todos os conduzidos são tratados como suspeitos e é presumida sua inocência até que se prove o contrário. Recomenda-se ao leitor critério ao analisar as reportagens.

Comando190