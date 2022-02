Mundial: com brasileiros, Fifa confirma inscritos do Chelsea

A Fifa confirmou, nesta segunda-feira, os 23 jogadores inscritos pelo Chelsea que disputarão o Mundial de Clubes. Na lista da equipe inglesa, os brasileiros Thiago Silva, Jorginho e Kenedy marcam presença.

O último, atacante ex-Flamengo, terá um novo desafio na equipe. O técnico Thomas Tuchel disse, em entrevista coletiva, que pretende utilizá-lo como lateral esquerdo. Kenedy esteve na disputa da Libertadores, contra o Palmeiras, e pode enfrentar seu algoz novamente.

Vale ressaltar que o comandante dos Blues não estará à beira do campo na quarta, quando o time estreia no campeonato contra o Al-Hilal, às 13h30 (de Brasília). O treinador testou positivo para covid-19 no sábado e se encontra em isolamento. Caso apresente resultado negativo após o período de recuperação, embarca para Abu Dhabi posteriormente.

Do outro lado da chave, o Palmeiras duela com o Al Ahly um dia antes, na terça-feira, no mesmo horário.

Confira a lista dos 23 inscritos do Chelsea para o Mundial:

Goleiros: Arrizabalaga, Bettinelli e Mendy

Defensores: Rudiger, Christensen, Thiago Silva, Chalobah, Marcos Alonso, Azpilicueta e Kenedy

Meio-campistas: Jorginho, Kanté, Pulisic, Kovacic, Saúl, Barkley, Mason Mount e Havertz

Atacantes: Lukaku, Timo Werner, Hudson-Odoi, Ziyech e Sarr

Fonte: Terra