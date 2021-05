Municípios de RO retomam a aplicação da 2ª dose da CoronaVac

Após o recebimento de novas doses da CoronaVac, alguns municípios de Rondônia retomaram a aplicação da 2ª dose da vacina nesta semana. No domingo (9), o Governo de Rondônia recebeu e distribuiu mais 7.500 doses do imunizante e segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), essas novas doses foram destinadas para pessoas de 60 a 64 anos que aguardavam a 2ª dose do imunizante.

Dos municípios que tinham anunciado a suspensão e que retomaram a aplicação, estão:

Ariquemes – apenas em idosos com mais de 65 anos e profissionais de saúde que deveriam receber a segunda dose no dia 26 de abril;

Cacoal – apenas para idosos com mais de 74 anos;

Cujubim – não informou o público;

Buritis – não informou o público;

Vilhena – idosos contatados através da Busca Ativa.

Em Ariquemes, os idosos que estavam agendados para receber a segunda dose no dia 26 de abril, devem receber a segunda dose do imunizante nesta terça-feira (11). Cerca de 400 pessoas precisam do reforço na imunização.

Em Candeias do Jamari, apenas 90 doses foram disponibilizadas e todas já foram aplicadas, segundo a Secretária de Saúde do município.

Situação na capital

A capital rondoniense recebeu 3.200 doses para fazer a aplicação da 2ª dose do imunizante. Segundo a Prefeitura de Porto Velho, todas as doses recebidas já foram aplicadas.

A aplicação da segunda dose da CoronaVac foi suspensa em Porto Velho no dia 27 de abril. Na última segunda-feira (10), 3.200 foram aplicadas nos idosos que deveriam ter sido imunizados no dia 28 do mês anterior e segundo a prefeitura, 600 pessoas que também estavam com a data de retorno prevista para o dia 28, faltam ser imunizadas

Sobre a chegada de novas doses, a prefeitura informou que “segundo o Ministério da Saúde, esta semana deve chegar um próximo lote. Mas sem data confirmada ou número de doses que serão enviada”.

Situação em Vilhena

Com apenas 300 doses disponíveis para realizar a aplicação da 2ª dose da CoronaVac, a prefeitura do município decidiu realizar uma “Busca Ativa”, para contatar os idosos de 60 a 69 anos que aguardam para completar a imunização.

Ao todo, mais de 5 mil idosos precisam tomar a segunda dose da vacina no município e segundo a assessoria da prefeitura, o setor de imunização da Secretária de Saúde vai entrar em contato através do registro de vacinação e por ordem de idade, vai buscar cada um deles pra fazer a imunização de forma individual.

Segundo a assessoria da prefeitura, a busca ativa começa a ser feita nesta terça-feira (11).

