Museu da Memória Rondoniense reabre para visitação em Porto Velho

O Museu da Memória Rondoniense reabriu essa semana para visitação em Porto Velho. Localizado no Palácio Getúlio Vargas, no centro da cidade, o espaço funciona das 9h às 17h.

A exposição “Made in Santa” foi selecionada para a reabertura do museu. Realizadas pelo artistas Téo Senna, do Rio de Janeiro, as pinturas retratam o tempo em ele esteve recluso por causa da pandemia e o fortalecimento de suas origens.

Essa exposição foi selecionada por meio de um edital de ocupação museal e conta com recursos interativos por meio de QR Code. Ela ficará disponível para visitação até o dia 10 de abril.

De acordo com o governo do Estado, três outros projetos de exposições foram selecionados no edital e serão lançados ainda esse ano.

O espaço ainda conta com outras exposições como “Conhecendo o Museu da Memória Rondoniense” e “Ocupação Muluca”. Este último apresenta trabalhos criados a partir da história de imigrantes.

O Museu da Memória Rondoniense fica localizado na Avenida Presidente Dutra, em frente ao Mercado Cultural, no Centro de Porto Velho.

G1