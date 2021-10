Mutirão de exames de mamografia deve atender mais de mil mulheres em Cacoal

Mais de mil exames de mamografia devem ser realizados até o final deste mês, no Hospital Regional de Cacoal (HRC). De acordo com o governo do estado, o objetivo da ação é zerar a fila de espera que aumentou em função da pandemia da Covid-19.

Ao todo, 811 pacientes aguardam na fila e serão atendidas por uma equipe especializada. Em nota, a administração estadual explicou que, além das mulheres que já aguardam pelo atendimento, outras mulheres da macrorregião II devem ser atendidas.

Segundo o governo, “mulheres que têm histórico de câncer de mama na família, em parentes de 1º grau de parentesco com idade abaixo de 40 anos, podem ter predisposição genética para a doença, por isso a importância de realizar todos os anos o exame de prevenção”.

G1