Na conta: Jair Montes viabiliza mais de R$ 1,6 mi para cirurgias oftalmológicas para pacientes do SUS de todos os 52 municípios

O recurso já está na conta da Santa Casa de Misericórdia

O recurso destinado pelo deputado estadual Jair Montes é para a realização consultas e cirurgias oftalmológicas de catarata e pterígio além de contemplar também consultas e cirurgias urológicas como: postectomia, vasectomia e exames de ultrassom.

As cirurgias e consultas serão para atender pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) que estão na fila de espera da regulação do Estado através da Secretaria de Estado da Saúde (SESAU). O valor de R$ 1,6 milhão (Um milhão e seiscentos mil reais) já está na conta da Santa Casa de Misericórdia de Ji-Paraná para realização destes procedimentos.

De acordo com o provedor da Santa Casa de Ji-Paraná, Danny Garate, a expectativa é realizar cerca 700 cirurgias por mês durante 6 meses. “Agora vamos Iniciar a reforma e contratação de pessoal, mas as consultas já iniciam no próximo dia 20 de fevereiro e tudo será feito através da Sesau para podermos atender a todos.”

Jair Montes, lembra que com a pandemia as cirurgias eletivas ficaram suspensas por várias vezes e que destinou o recurso justamente pensando em zerar a fila de espera da regulação. “ A saúde é prioridade na vida de qualquer pessoa, recebo diariamente pedidos de ajuda para fazer essas cirurgias, hoje, tendo um mandato, mais do que lutar para que as pessoas tenham acesso, eu posso contribuir para diminuir a fila das cirurgias eletivas, lembrando que serão atendidos pacientes de todo o estado que estão regulados no SUS. “

O Projeto Sermos Luz tem o objetivo de levar luz na vida de quem precisa, realizando cirurgias oftalmologias e consultas com especialidades médicas e exames diagnósticos para os usuários do Sus. A Santa Casa de Misericórdia de Ji-Paraná promove assistência em saúde continuada através do Sistema Único de Saúde (SUS). Atendendo todos os 52 municípios de Rondônia, sendo a maior parte da região central que abrange: Alvorada do Oeste, Costa Marques, Governador Jorge Teixeira, Jaru, Machadinho do Oeste, Monte Negro, Rio Crespo, Vale do Anari, Mirante da Serra, Nova União, Ouro Preto, Presidente Médici, Urupá, Vale do Paraíso.

Texto e foto: Assessoria