Na volta de festa, jovem percebe prédio torto na França e salva moradores antes de desabamento

Um estudante francês que voltava de uma festa em Lille, no norte da França, salvou dezenas de pessoas do desabamento de um prédio na cidade, na madrugada de sábado (12).

Ao chegar ao prédio, Thibaut Lemay, de 22 anos, percebeu que o edifício havia entortado levemente e tinha rachaduras, segundo contou o jovem à imprensa francesa. Ao subir até seu apartamento, de acordo com ele, portas estavam emperradas.

“Quando cheguei e vi as rachaduras, acordei meus dois colegas de apartamento e percebemos que o prédio havia entortado porque não conseguíamos mais abrir as portas, e ouvimos os escombros caindo”, relatou o estudante ao jornal “La Voix du Nord”.

Lemay chamou, então, o serviço de emergência da cidade. Os bombeiros foram ao local e retiraram rapidamente todos os moradores. Os socorristas constataram que o edifício, de dois blocos, tinha risco iminente de desabar, o que ocorreu instantes depois.

No dia seguinte, durante as buscas, bombeiros encontraram um corpo nos escombros, que as autoridades suspeitam ser de um homem de 45 anos que não ouviu os chamados dos bombeiros.

O estudante Thibault Lemay, de 22 anos, que alertou moradores de um prédio prestes a desabar. — Foto: Reprodução/ Redes sociais

Os três jovens estão sendo tratados como heróis pelos meios de comunicação da cidade e pelas autoridades. A prefeita de Lille, Martine Aubry, disse à rede BFM TV que a postura de Thibault e seus amigos salvou a vida dos moradores.

“Se esse cavalheiro não tivesse voltado para casa às 3h e não tivesse entrado em contato conosco, não teríamos reagido tão rápido e, obviamente, haveria muitas mais mortes”, disse.

A Promotoria de Lille abriu uma investigação para investigar as causas e os responsáveis pelo desabamento.

O edifício tinha três andares, e um deles passava por obras.

