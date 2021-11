Nadal confirma retorno às quadras em torneio exibição em dezembro

Depois de uma lesão no pé prejudicar a temporada e fazer com que precisasse se afastar das competições desde agosto, Rafael Nadal teve seu retorno às quadras confirmado nesta quinta-feira (4). De volta aos treinamentos em sua academia após um procedimento para lidar com o problema físico, o espanhol vai disputar o Mubadala World Tennis Championship, torneio exibição que acontece em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, de 16 a 18 de dezembro.

No início da semana, Nadal já havia manifestado o interesse em disputar o torneio. Confirmado na competição, ele se junta ao norueguês Casper Ruud, ao canadense Denis Shapovalov e o austríaco Dominic Thiem, que foram anunciados anteriormente. O espanhol é o maior campeão do MWTC com cinco títulos (2010, 2011, 2016, duas vezes, e 2019).

O Mubadala World Tennis Championship é um torneio exibição que serve como preparação para o Australian Open, primeiro Grand Slam da temporada. A competição não foi realizada em 2020 por conta da pandemia do novo Coronavírus. Na última edição, em 2019, Nadal foi campeão ao bater o grego Stefanos Tsitsipas na decisão.

Fonte: G1