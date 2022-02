Nasa divulga imagem da primeira estrela capturada pelo telescópio espacial James Webb

A Nasa, agência espacial americana, divulgou nesta sexta-feira (11) a primeira imagem de uma estrela capturada pelo telescópio espacial James Webb.

O mosaico de fotos mostra a estrela HD 84406, da constelação Ursa Maior. A fotografia foi feita durante o processo de alinhamento do espelho primário do observatório, que utiliza um instrumento chamado Near Infrared Camera (NIRCam).

A estrela foi escolhida porque é facilmente identificável e não está próxima de outros astros brilhantes, o que prejudicaria a construção da imagem.

O processo serve para que o telescópio, lançado ao espaço em 25 de dezembro, ajuste seus instrumentos para então fornecer imagens do espaço nunca antes vistas. A expectativa é que isso ocorra nos próximos meses.

Ao longo do próximo mês, a equipe ajustará gradualmente os segmentos do espelho até que as 18 imagens que formam o mosaico se tornem uma única estrela.

“Toda a equipe do Webb está em êxtase com o quão bem os primeiros passos de obtenção de imagens e alinhamento do telescópio estão ocorrendo”, disse Marcia Rieke, pesquisadora principal do NIRCam e professora de astronomia da Universidade do Arizona.

Entenda a importância do telescópio James Webb

O James Webb irá permitir aos astrônomos, literalmente, enxergar coisas no Universo que eles não conseguiam ver antes – como as primeiras galáxias que surgiram nele.

Isso é possível por dois motivos: o primeiro é que o James Webb é muito grande: seu espelho primário tem 6,5m de diâmetro (quase 3 vezes maior que o do telescópio Hubble, seu antecessor).

O segundo é que ele consegue enxergar em infravermelho. O Hubble só enxergava uma faixa limitada desse comprimento de onda.

Como a luz infravermelha tem um comprimento de onda mais longo que os outros, o James Webb vai conseguir olhar mais para trás no tempo – e enxergar as primeiras galáxias que se formaram no início do Universo.

G1