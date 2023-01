Naufrágio de navio cargueiro no Japão tem dois mortos e nove desaparecidos

Treze tripulantes foram resgatados de um cargueiro que afundou no sudoeste do Japão na manhã desta quarta-feira (25). Até o momento, duas pessoas morreram, segundo a Guarda Costeira.

As equipes de resgate procuram por nove tripulantes desaparecidos.

O navio cargueiro “Jintian”, de 6.651 toneladas e registrado em Hong Kong, emitiu um pedido de socorro ainda na noite de terça-feira (24). O navio transportava madeira.

De acordo com a imprensa local, uma pessoa que estava no navio disse que o cargueiro estava inclinando e que entrava água.

Todos os tripulantes eram chineses ou cidadãos de Mianmar e foram transferidos para botes salva-vidas.

Ainda não é possível dizer qual foi a causa do naufrágio, mas um porta-voz da Guarda Costeira afirma que, no momento do acidente, os ventos estavam fortes.

A Guarda Costeira procurou ajuda de navios de patrulha e aeronaves nas proximidades, a oeste de Nagasaki, segundo o porta-voz do governo japonês Hirokazu Matsuno.

O navio afundou às 2h46 (17h46 GMT de terça-feira), acrescentou ele, citando outras embarcações na área.

A Guarda Costeira “também busca a cooperação das Forças de Autodefesa, da Guarda Costeira sul-coreana e das embarcações que navegam perto das águas”, disse Matsuno a repórteres.

As partes ocidentais do Japão foram atingidas por tempestades de inverno que trouxeram condições de vento e congelamento na terça-feira.

A área onde o navio afundou fica entre Nagasaki e a ilha de Jeju, na Coreia do Sul, onde centenas de voos foram cancelados na terça-feira devido ao mau tempo.

Um navio encalhou devido ao vento forte nas ilhas de Okinawa, no sul do Japão, na terça-feira. Os 19 tripulantes foram resgatados, informou a mídia.

