Nível do rio Madeira deve se manter estável nas próximas semanas em Porto Velho, aponta CPRM

O último boletim hidrológico do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) revelou que o nível do rio Madeira se manteve estável ao longo da última semana em Porto Velho. Segundo o boletim, o nível dos rios está “dentro da faixa de normalidade para o período”.

Há previsão de chuvas de intensidade moderada para os próximos 15 dias e mesmo assim, o CPRM aponta que o nível do rio se mantenha estável em Porto Velho.

Atualmente, o rio está com 4 metros abaixo da zona de atenção, já que até às 16h30 de segunda-feira (10), o rio estava com 10,94 metros. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, “não é provável que o rio atinja a zona de atenção para máximas nas duas próximas semanas”.

G1