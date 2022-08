No Dia Nacional do Combate ao Fumo descubra qual seu grau de dependência ao cigarro

x

Dados da pesquisa Vigitel (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), do Ministério da Saúde, de 2021, mostram que o percentual de fumantes com 18 anos ou mais no Brasil é de 9,1%, sendo 11,8% entre homens e 6,7% entre mulheres.

Desde 2006, o número de fumantes vem caindo. Naquele ano, mais de 15% da população tinha o vício em nicotina, principal substância nos cigarros que causa dependência química. Parar de fumar não é fácil e está ligado ao reconhecimento de que é uma doença e ao nível de dependência química de cada um.

O pneumologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, Gustavo Prado explica que o primeiro passo é entender o que é a dependência química.

“Dependência é todo conjunto de alterações do comportamento da cognição a das sensações do indivíduo trazidos pela necessidade do uso repetitivo de uma determinada substância ou da repetição de um determinado ato”, conta o médico.

Ele detalha também quais as sensações causadas pela dependência.

“Tradicionalmente vemos dois fenômenos muito bem descritos, um deles é a tolerância, que é a necessidade de doses gradualmente maiores daquela substância. E o segundo a síndrome de abstinência, caracterizada pelo conjunto de sinais desconfortáveis para o paciente se ele diminui ou para de usar a substância.”

Nesta segunda-feira (29), Dia Nacional de Combate ao Fumo, saber qual é o nível de dependência que você tem ao cigarro pode ser o primeiro passo para abandonar o vício.

Para medir esse nível, existe um teste simples chamado Teste de Fagerström. A pessoa precisa responder a seis perguntas, e o nível será mostrado a partir da pontuação.

O Hospital Alemão Oswaldo Cruz disponibiliza o teste em seu site (clique aqui para fazê-lo), e os resultados podem ser dependência muito baixa, baixa, média, elevada e muito elevada.

“Essa ferramenta é interessante porque pacientes com dependência elevada podem apresentar uma dificuldade maior de parar de fumar ou um risco maior de recaídas, q que no longo prazo poderia estar associado a menores taxas de sucesso nesse processo de abandono do consumo de tabaco”, afirma Prado.

Com os dados em mãos, o profissional de saúde também pode determinar de forma mais assertiva o apoio e tratamento aos pacientes, podendo se valer de recursos medicamentosos e não só medidas não farmacológicas.

Dicas de como parar de fumar

Abandonar o cigarro não é tarefa fácil, e o pneumologista ressalta que no meio do processo as recaídas são normais e não representam o fracasso do trabalho.

“Quando tratamos dependência precisamos nos preparar para abordar o lapso e a recaída e preparar o paciente para entender que são fenômenos frequentes e não devem ser encarados com uma carga de culpa ou de falência daquele esforço, ou de incapacidade do indivíduo. A imensa maioria dos ex-fumantes tem de três a quatro tentativas antes de obter sucesso”, pontua Prado.

O médico passa algumas dicas, que podem ser vistas como um caminho para quem efetivamente quer parar com o vício.

“Primeiro ele precisa saber que ele não nasceu fumando e é capaz sim de parar de fumar, especialmente com a ajuda. Segundo, se tiver a possibilidade, procure um profissional. Terceiro avisar as pessoas com quem convive para que tenha não só apoio, mas conte também com a compreensão de todos”.

Evitar os hábitos que são gatilhos para fumar é a quarta dica, conforme orienta o especialista.

“Se a pessoa está habituada a fumar depois da refeição, acaba a refeição e vai escovar o dente. Fazer alimentação saudável, praticar alguma atividade e procurar ambientes livres de tabaco vai aumentar demais a chance de sucesso”, finaliza Prado.

R7