No fisiculturismo, rondoniense se prepara para “show” no Rio de Janeiro

Aos 27 anos, fisiculturista rondoniense Weber Gussi se prepara para Rio Super Show nos dias 26 a 28 de novembro no Rio de Janeiro.

Recentemente, Gussi esteve no Sardinha Classic, em Balneário Camboriú, em 25 de setembro e obteve o terceiro lugar na competição. De Rondônia, o fisiculturista foi o único representante.

Weber compete na categoria até 85kg. Em Balneário, chegou ao décimo campeonato no esporte e está atrás de se profissionalizar no fisiculturismo. Sobre a preparação para o próximo evento, ele revelou ao ge.globo/ro já pegar pesado na estratégia para chegar bem.

– Comecei a preparação de oito semanas para a competição. Será um desafio ainda maior e provavelmente continuarei na mesma categoria, Bodybiulder até 85kgs. Comecei em 2010 no estadual e de lá pra cá já competi em dez campeonatos amadores pelo Brasil e no estado. Quero pegar minha carteira de profissional – disse o atleta.

Questionado sobre a preparação de um fisiculturista, Weber revelou uma rotina puxada mas que dá importância ao descanso para chegar bem na competição. No Bodybiulder são feitas pela comparação de poses de quem tem o físico mais desenvolvido, no sentido de volume, definição e proporção, com todas essas performances sendo observadas pelos jurados.https://tpc.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

– O treino varia de acordo com a fase. Eu tenho um treinador que me ajuda nessa parte e na alimentação também. Atualmente faco um cardio por dia, um treino por dia, três vezes na semana e duas vezes dois treinos no dia e folgo dois dias de treino. Na quinta e domingo, eu descanso. Segunda e quarta faço dois treinos e os outros dias só um treino – revelou.

Sobre a competição no Rio, Gussi afirma ser um grande sonho.

– Meu sonho e me tornar profissional e vou em busca dessa vitória. Apesar de não saber se é minha hora, quero batalhar de frente – finaliza.

G1