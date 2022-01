‘Nossa geração vai acabar com o racismo’, diz neta de Martin Luther King Jr. ao subir no púlpito do avô 50 anos depois

A neta de Martin Luther King Jr. subiu ao púlpito do avô 53 anos depois do último discurso do ativista dos direitos dos negros nos Estados Unidos. Yolanda Renee King, de 13 anos, falou sobre racismo e democracia e lembrou o legado do avô, que foi assassinado por causa de sua luta. “Depois de uma pandemia que está roubando nossa infância, e uma insurreição que quase roubou nossa democracia, eu acredito que seremos a geração que vai acabar com o racismo estrutural”, disse a jovem. Yolanda discursou na Catedral Nacional de Washington, na quinta-feira (18), no mesmo lugar que o avô proferiu seu último sermão dominical, antes de morrer . “Eu me sinto em casa hoje, porque sou a 3ª geração da minha família a falar aqui, e seguindo uma tradição familiar, não farei um sermão comum de igreja, estarei fazendo uma chamada para a ação”, defendeu. Apesar da pouca idade, a neta de Martin Luther King Jr. mostrou o domínio das palavras herdado do avô e falou sobre a urgência de que sua geração “seja melhor que a anterior”. Ela discursou para uma turma de crianças e adolescentes de um colégio local. “Não vamos dormir durante estes tempos revolucionários”, disse Yolanda. “Devemos estar acordados, e prontos para seguir com a luta dos que vieram antes, devemos lutar por aqueles que ainda estão por vir.” G1 Related