Nova frente fria chega a Rondônia no fim de semana

Uma nova frente fria se aproxima de Rondônia e deve derrubar as temperaturas em alguns municípios do estado a partir da sexta-feira (10), conforme previsão do Instituto Nacional de Metereologia (Inmet).

No fim de semana, Costa Marques pode registrar mínima de 16°C, e Vilhena, 17°C.

Segundo o Inmet, o frio deve durar até a próxima semana e, com a aproximação do inverno, as massas de ar serão cada vez mais frequentes.

Apesar da queda na temperatura, essa massa de ar não deve bater recordes, já que a frente fria de maio foi mais rigorosa.

Na sexta-feira (10) e sábado (11) o céu deve ficar de encoberto a nublado e há possibilidade de chuva.

Confira a temperatura para outras cidades no fim de semana:

Vilhena

Sábado: mínima de 18°C e máxima de 25°C

Domingo: mínima de 17°C e máxima de 28°C

Costa Marques

Sábado: mínima de 17°C e máxima de 26°C

Domingo: mínima de 16°C e máxima de 23°C

São Francisco do Guaporé

Sábado: mínima de 17°C e máxima de 27°C

Domingo: mínima de 16°C e máxima de 24°C

Cacoal

Sábado: mínima de 20°C e máxima de 27°C

Domingo: mínima de 19°C e máxima de 28°C

Porto Velho

Sábado: mínima de 18°C e máxima de 26°C

Domingo: mínima de 17°C e máxima de 28°C

Cabixi

Sábado: mínima de 18°C e máxima de 26°C

Domingo: mínima de 17°C e máxima de 23°C

Cerejeiras

Sábado: mínima de 18°C e máxima de 26°C

Domingo: mínima de 17°C e máxima de 23°C

Ariquemes

Sábado: mínima de 20°C e máxima de 28°C

Domingo: mínima de 19°C e máxima de 30°C

