Nova operação da PF prende suspeitos de tráfico internacional de drogas em Rondônia

Dois criminosos envolvidos com o tráfico internacional de drogas em Seringueiras (RO) foram presos, nesta quinta-feira (22), em mais uma operação da Polícia Federal (PF) em Rondônia.

A Operação Putridum Messis, como é chamada, cumpre dois mandados de prisão temporária e 10 mandados de busca e apreensão em Ji-Paraná, Seringueiras, Alvorada do Oeste e Jaru. A ação também tem apoio da Polícia Militar.

Segundo a PF, a as investigações contra o grupo envolvido com o tráfico começou no mês de abril, após a PM apreende 440 quilos de cocaína no interior de um carro que foi abandonado por seus ocupantes em estrada vicinal da zona rural de Seringueiras.

Com investigações em andamento, a PF descobriu a existência de um grupo criminoso especializado no tráfico de entorpecentes para o exterior.

Putridum Messis

Segundo a polícia, o nome da operação é um termo em latim que significa colheita podre e é uma alusão às alcunhas dos principais alvos e ao próprio item ilícito negociado por eles.

