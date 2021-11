‘Novembro Azul’: postos de saúde de Ji-Paraná terão dia D de exames e consultas para homens

No sábado (27) acontece o Dia D da Campanha Novembro Azul em Ji-Paraná (RO), em alusão ao mês mundial de prevenção e combate ao câncer de próstata.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), serão oferecidos serviços como aferição da pressão arterial e glicemia, feitos curativos, consultas, o agendamento para realização do exame de próstata, além de testes rápidos para detecção de Hepatites, HIV e Sífilis.

Os atendimentos acontecem em demanda espontânea, das 7h30 às 13h30, em nove Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, são elas:

UBS 2 de Abril,

KM-5,

Juscelino Cardoso (Exposição),

L1 Maringá,

Dom Bosco,

BNH,

São Bernardo,

Nova Brasília e

Unidade no Distrito de Nova Londrina.

Ainda segundo a Semusa, no decorrer do mês de novembro até a última quinta-feira (25), foram oferecidos atendimentos noturnos, das 18h às 22h, nas UBS do município. Com a ação, mais de 350 homens receberam orientações de prevenção ao câncer de próstata.

G1