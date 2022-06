Novo passaporte brasileiro: veja as novidades ponto a ponto

x

Figuras que representam a flora e a fauna do Brasil estão entre as mudanças feitas no passaporte brasileiro.

O novo modelo foi apresentado nesta segunda-feira (27) pelo governo federal e, segundo as autoridades, ficou mais seguro contra fraudes.

Quando entra em vigor?

O modelo atualizado começa a ser produzido no mês de setembro, data do bicentenário da Independência do Brasil, de acordo com o Ministério da Justiça. A última grande atualização tinha acontecido em 2015, quando ele passou a ter um chip e ser chamado de passaporte eletrônico, além de dobrar o prazo de validade para 10 anos.

A troca de passaporte para o novo não será obrigatória: ela só é necessária quando o documento vence. A validade continua sendo de dez anos.

O governo disse ainda que a taxa para emissão continuará a mesma: segundo o site da Polícia Federal, atualmente ela é de R$ 257,25 para o passaporte comum.

Para casos de urgência de emergências, é mais caro: R$ 334,42. O valor também aumenta se a pessoa deixar de apresentar o documento vencido.

Novo RG não substitui

No mesmo evento, o governo entregou as primeiras unidades da nova Carteira de Identidade Nacional, o novo RG. E explicou que, como já acontece hoje, ela não vai substituir o passaporte porque o Brasil só possui acordos para uso do documento de identidade com países do Mercosul. Para os demais, o passaporte continua obrigatório.

Novo desenho

Na capa, o destaque é a volta do brasão da República e a saída das estrelas do Cruzeiro do Sul. Todas as regiões do Brasil são homenageados nas páginas internas, que passam a ter mais cores, por meio de ícones representativos dos biomas e da cultura de cada local.

Na página com os dados do cidadão, haverá uma foto em preto-e-branco formada com dados biométricos da pessoa, além da foto colorida tirada na hora de fazer o documento.

Como ficará a capa:

Como é atualmente:

Passaporte por dentro:

G1