Número de assassinatos sobe pelo 4° ano seguido em Rondônia, revela observatório

x

O número de assassinatos subiu de novo em Rondônia, de acordo com dados do Observatório de Desenvolvimento Regional. No ano passado foram 495 mortes violentas de janeiro até 30 de dezembro, um aumento de quase 7% em relação a 2021, quando o estado teve 463 homicídios.

Os dados mostram que este foi o quarto ano seguido com aumento do número de assassinatos (veja no gráfico abaixo).

Nesses últimos quatro anos, mais de 1.700 pessoas foram assassinadas no estado e 2022 foi o pior, com quase 500 mortes. O ano de 2019 teve o menor número de homicídios (386).

Segundo o balanço do Observatório de Desenvolvimento Regional, das 495 mortes violentas no ano passado, 445 foram registradas como homicídio doloso, e 22 como feminicídio.

E os municípios com mais mortes de janeiro a dezembro de 2022 foram:

Porto Velho: 186

Ji-paraná: 46

Vilhena: 33

Rolim de Moura: 15

Ariquemes: 15

Candeias do Jamari: 13

Machadinho D’Oeste: 13

Nova Mamoré: 13

Nova Brasilândia D’Oeste: 10

Ouro Preto do Oeste: 9

Segundo órgãos especialistas em segurança pública, a disputa de territórios entre facções criminosas é o principal fator para Porto Velho um aumento de número de mortes na cidade.

Em 2021, por exemplo, a capital teve 178 mortes de janeiro a dezembro. Isso corresponde a um aumento de 4,49% de um ano para o outro.

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) entende que quando gangues rivais brigam por poder ou mercado nos territórios, os homicídios costumam crescer.

G1