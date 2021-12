Número de novos empregos em Rondônia tem queda de 39% em outubro, aponta Caged

Em outubro de 2021 Rondônia teve um saldo de 920 empregos, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O número é a diferença entre o total de contratações realizadas no mês, que foi de 11.385, menos as demissões no período, de 10.465.

Em comparação com o mesmo período de 2020, outubro de 2021 teve uma redução de 39%, já que no ano anterior, o saldo foi de 1.509. Abaixo, veja o saldo desde janeiro.

Em outubro, o setor do comércio foi o que mais contratou e o que finalizou com o maior saldo de novos postos de trabalho criados. O setor da indústria ficou em último lugar.

Comércio – 558

Serviços – 483

Construção – 49

Agropecuária – -5

Indústria – -165

O relatório de outubro também aponta que a maior parte dos novos contratados no mercado de trabalho são mulheres (6.554) tem o ensino médio completo (7.516) e idade entre 18 e 24 anos (4.475).

