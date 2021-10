Número de novos postos de trabalho tem queda de 80% no mês de setembro em Rondônia

No mês de setembro, 388 novos postos de trabalho foram criados em Rondônia, segundo informações dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O número é 80,5% menor que o registrado no mês anterior, que foi de 1.990.

Até agora, junho foi o melhor mês de 2021, com um saldo de 2.794 novos empregos. Somados os nove meses deste ano, foram criados 12.763 postos de trabalho.

o todo, 10.845 pessoas foram demitidas em todo o estado em junho, enquanto 11.233 foram contratadas. O setor de comércio foi o que mais abriu novos empregos, sendo 4.703 admitidas, em contrapartida, 4.191 pessoas foram desligadas, tendo um saldo de 512 novas contratações no setor.https://tpc.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

O setor da agropecuária foi o que menos demitiu, com 268 desligamentos, enquanto o da indústria foi o que mais demitiu, sendo 2.223 desligamentos.

Dos contratados, 6.496 eram homens e 4.737, mulheres.

Admitidos e desligados por setor no mês de setembro

Setor Admitidos Desligados Saldo Agropecuária 264 268 -4 Comércio 4.703 4.191 512 Construção 845 669 176 Indústria 1.578 2.223 -645 Serviços 3.843 3.494 349 Total 11.233 10.845 388

Fonte: Caged

Região Norte

Rondônia foi o sexto estado da Região Norte com o maior saldo de novos empregos.

Pará – 7.712 Amazonas – 4.302 Tocantins – 1.791 Acre – 1.102 Roraima – 546 Rondônia – 388 Amapá – 281

G1