O INSS está demorando para analisar seu pedido de benefício? Saiba o que fazer!

Atualmente existe uma fila com mais de 2 milhões de pedidos de benefícios em análise pelo INSS, somado a falta de estrutura operacional.

Imagine a seguinte situação: Finalmente chega o esperado dia em que você completou todos os requisitos para requerer a tão sonhada aposentadoria por tempo de contribuição por idade; Ou então alguém perdeu um ente querido e precisa da pensão por morte para sua subsistência; ou ainda, uma pessoa com deficiência e enfrenta situação de vulnerabilidade social, necessitando de um benefício assistencial.

Você e essas pessoas procuram o INSS para requerer o benefício, uma vez que necessitam daquela renda para subsistência própria e da família e acaba tendo que aguardar MESES por uma resposta, que por vezes, pode ser até negativa, porque o INSS enfrenta uma falta de estrutura operacional e um déficit imenso de servidores para analisar uma fila de 2 MILHÕES de benefícios!

No último dia 04 de fevereiro, o Partido Democrático Trabalhista (PDT) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a concessão de uma liminar para obrigar o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a analisar os requerimentos administrativos para concessão de benefícios previdenciários dentro do prazo firmado em acordo com o Ministério Público Federal (MPF), que varia de 30 a 90 dias de acordo com o benefício requerido, pois, segundo o partido, a demora irrazoável do INSS em analisar os benefícios causa obstáculos no acesso do segurado à previdência social.

Mas você precisa daquele benefício, está aguardando a análise por meses e não quer esperar mais, pois o INSS já descumpriu o prazo. O que você pode fazer?

Buscar um advogado especialista em Direito Previdenciário e entrar com uma medida judicial chamada Mandado de Segurança, que tem por objetivo “forçar” o INSS a analisar o seu pedido, caso o juiz entenda que há uma demora incomum por parte do INSS na análise do seu pedido. Ressalta-se: o objetivo não é conceder o benefício requerido, mas sim, analisar o seu requerimento e a partir disso, conceder ou não.

