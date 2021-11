O plano de saúde rejeitou autorizar a Mamoplastia Redutora, Como recorrer?

O procedimento médico-cirúrgico denominado “mamoplastia redutora” por vezes é a única forma de fazer com que a paciente se livre de dores nas costas, pescoço etc.

No entanto não raras vezes a operadora de saúde enquadra o procedimento como “estético” e recusa-se a custear a sua realização.

Se o paciente possui indicação médica documentada estabelecendo os agravos a sua saúde causadas pela hipertrofia mamária e mesmo assim o plano negou o procedimento, a única saída pode ser recorrer judicialmente.

Se você é adimplente com o seu plano de saúde tudo que quer é ser atendido com dignidade no momento em que você mais precisar mas por vezes o NÃO é a resposta que o ciente recebe.

