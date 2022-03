Obras de elevação da BR-364 em Ariquemes são concluídas

As obras de elevação no Km 540 da BR-364, em Ariquemes (RO) terminaram nesta quarta-feira (2). Mas ainda faltam reparos na sinalização e o asfaltamento. As obras no local tiveram que ser feitas após a cheia do Rio Jamari, que alagou a pista no mês passado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o prazo de entrega final das obras é de 15 dias. O asfaltamento será feito de forma gradual para evitar o trânsito na região. Por enquanto, a travessia pelo trecho pode ocorrer de duas formas, segundo a PRF:

Durante o dia, a via pode ser parcialmente interditada e o trânsito acontecerá em sistema “pare e siga”

No período noturno, o trânsito estará liberado nas duas faixas de rolamento.

As obras no local são feitas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), com apoio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO).

Dias de interdição

A interdição da principal rodovia de Rondônia começou na quinta-feira (24), durante a tarde, após o transbordamento do Rio Jamari. O ponto de alagamento da rodovia é no Km 540, perto do acesso para o município de Alto Paraíso (RO).

Na sexta-feira (25), a equipe do Dnit chegou ao local e no sábado (27) iniciou a obra de elevação da rodovia com pedras. Mais de 20 km de congestionamento se formou, principalmente de carretas.

O bloqueio total do tráfego seguiu até a segunda-feira (28), quando a BR-364 foi liberada parcialmente após conclusão de parte da obra. A fila quilométrica de caminhões, carretas e outros veículos que esperavam há dias para seguir viagem foi se dissolvendo lentamente durante o dia.

Na terça-feira (1º) a PRF informou que problemas na logística de produção e transporte das pedras utilizadas na obra impossibilitaram a finalização do serviço no feriadão de Carnaval. Na tarde de terça, o congestionamento nos dois sentidos da rodovia ultrapassava 10 km.

G1