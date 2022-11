Oficina encerrada e mais uma etapa do “Constituição em Miúdos”

x

Durante uma semana foi ministrado curso de Fotografia e hoje ocorre a segunda parte do projeto sobre a Constituição Federal

Foi encerrado na quinta-feira (27) a Oficina de Fotografia na Escola do Legislativo (EL), mantida pela Assembleia Legislativa (Ale), presidida pelo deputado Alex Redano (Republicanos). Também está sendo realizada hoje (1º) mais uma etapa do Projeto Constituição em Miúdos, adiado de sexta-feira (28), devido ao Dia do Servidor Público.

Participaram da oficina de Fotografia com 16 horas/aula, cerca de 30 alunos com idade acima de 16 anos e Ensino Médio completo. Os alunos que completaram a carga horária receberam certificado de conclusão.

Aberto no dia 21/11, o projeto Constituição em Miúdos está sendo desenvolvido em cinco etapas, sempre às sextas-feiras e será encerrado no dia 25 próximo. Mais de 70 alunos do 4º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Branca de Neve, de Porto Velho, estão participando da segunda etapa de o projeto na manhã de hoje (1º). Na oficina eles recebem informações sobre a Constituição Brasileira de 1988, que rege à sociedade sobre seus direitos e deveres enquanto cidadãos, através de uma linguagem prática, objetiva, inclusive, utilizando jogos, entrevistas e gincanas.

O projeto tem como base o livro da professora Manu Barreto, “Constituição em Miúdos”. Segundo o diretor-geral da escola dos deputados, Fábio Ribeiro, o projeto “populariza nossa Constituição Federal e, de forma bem simples, direta, leva aos jovens-alunos a oportunidade de conhecer direitos, deveres cívicos, além de contribuir e favorecer a sua formação político-cultural”.

O Constituição em Miúdos, será encerrado na última sexta-feira (25) deste mês de novembro, com a realização de uma gincana na quadra da Escola Branca de Neve, e premiação (troféus) para os alunos, que estão divididos em três turmas.

Texto e foto: Escola do Legislativo – ALERO