Oito espécies de peixe saem do período de defeso nesta terça (15) em Rondônia

O período de defeso da Pescada, Surubim, Caparari, Pirapitinga, Jatuarana, Dourada, Filhote e Pirarara termina nesta terça-feira (15) em Rondônia. Com isso, o transporte, o beneficiamento e a comercialização dessas espécies volta a ser liberada em todas as regiões do estado.

A partir de agora, pescadores profissionais, artesanais, amadores e os que praticam a modalidade pesque e solte serão autorizados a capturar e transportar os pescados. A determinação é feita pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam).

até 31 de março para o Tambaqui e

até 30 de abril para o Pirarucu.

Dessa forma, essas duas espécies seguem com a pesca proibida em todas as bacias hidrográficas no estado, incluindo os rios: Madeira, Mamoré, Jamari, Abunã, Machado, Roosevelt e na calha principal do rio Guaporé.

G1