Oito municípios têm mais de 50% da população totalmente vacinada contra a Covid em Rondônia

A vacinação contra a Covid-19 começou no dia 19 de janeiro em Rondônia e desde então, 658.180 pessoas estão totalmente imunizadas seja com as duas doses ou com a dose única, o que corresponde a 36,26% da população do estado, conforme dados do Ministério da Saúde, divulgados até segunda-feira (11).

Ranking

Segundo levantamento feito pelo g1, oito municípios de Rondônia tem mais de 50% da população totalmente imunizado contra a Covid, sendo:

Castanheiras – 62,60%

Santa Luzia do Oeste – 57,50%

Teixeirópolis – 54,83%

Alto Paraíso – 53,92%

Governador Jorge Teixeira – 53,77%

Pimenteiras do Oeste – 52,28%

Cabixi – 51,20%

Primavera de Rondônia – 50,22%

Na parte de baixo do ranking, oito municípios estão com menos de 30% da população totalmente imunizada, com duas doses ou dose única. São eles:

Cujubim – 20,08%

Candeias do Jamari – 21,10%

Chupinguaia – 21,33%

Nova Mamoré – 25,42%

Buritis – 26,96%

Campo Novo de Rondônia – 27,95%

Costa Marques – 28,92%

São Miguel do Guaporé – 29,01%

Como é feito o cálculo?

O ranking é feito com base no número de pessoas imunizadas com a segunda dose ou dose única da vacina, divulgado pelo Ministério da Saúde. Os dados do Governo Federal dependem de cadastro das informações feito pelos municípios, e por isso podem divergir dos números informados pelas prefeituras.

O número de moradores é uma estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2020.

Vacinação em Rondônia

De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), até terça-feira (12), 1.141.052 pessoas tomaram a 1ª dose da vacina contra a Covid-19 em Rondônia, o equivalente a 63% da população do estado. Já a 2ª dose foi aplicada em 658.180 pessoas, representando 36,26% de habitantes totalmente vacinados.

G1