Olimpíadas de Paris 2024: diretores anunciam Rio Sena como palco de abertura

O comitê organizador das Olimpíadas de Paris de 2024 divulgou o Rio Sena como palco da cerimônia de abertura do evento nesta terça-feira (13), com uma série de projeções gráficas.

De acordo com os organizadores, pela primeira vez a abertura não será feita em um estádio, mas em um trajeto de seis quilômetros ao longo do Sena, um dos principais pontos turísticos da França, entre a Pont d’Austerlitz e a Pont d’léna, em 26 de julho de 2024.

A menos de 1.000 dias do início dos Jogos, a expectativa é receber mais de 600 mil pessoas na cerimônia de abertura, que contará com oitenta telões e caixas de som. Esse número é dezenas de vezes superior ao que seria possível em um estádio, fazendo do evento inicial em Paris o maior da história.

Tradicionalmente, as delegações entram com as bandeiras de cada país no principal estádio da competição. Dessa vez, as equipes navegarão pelo Rio Sena de barco. Mais de 10.000 atletas devem participar da cerimônia.

De acordo com os organizadores, mais de 1 bilhão de pessoas devem assistir à abertura, que contará com 160 barcos e 120 Chefes de Estado.

Fonte: CNN