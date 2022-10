ONG Doutores da Amazônia monta ‘hospital de campanha’ para atender mais de 10 povos indígenas em RO

Mais uma etapa do projeto “Doutores da Amazônia” começou nesta quinta-feira (13). Profissionais voluntários uniram forças para realizar atendimentos médicos para mais de 10 povos indígenas. A equipe, com mais de 35 pessoas, realizará assistências médicas, odontológicas, farmacêuticas, fisioterápicas e psicológicas. A ação segue até 22 de outubro.

Em uma das primeiras paradas, os médicos levaram equipamentos portáteis à terra indígena 7 de setembro, localizada na região de Cacoal (RO).

A organização Doutores da Amazônia informou que no decorrer da atividade, os voluntários montaram um hospital de campanha para melhor assistência aos povos indígenas.

“Quando cuidamos dos povos da floresta, cuidamos da preservação do meio ambiente, preparamos um futuro melhor para todos, levantamos as bandeiras das políticas de saúde pública. Sempre lutando pela igualdade”, comenta o presidente da organização Doutores da Amazônia, Dr. Caio Eduardo Machado.

A meta é realizar cerca de 1 mil procedimentos. Outro objetivo é fortalecer o sistema de saúde local. Através de treinamento e incentivo à vacinação, levam conhecimento sobre a Covid-19 e suas complicações a toda população indígena.

A ação conta com o apoio do Distrito Especial de Saúde Indígena (Dsei), Fundação Nacional do Índio (Funai), Kanindé e a Associação Metareilá.

O projeto “Doutores da Amazônia” atua em Rondônia desde 2014, atendendo indígenas com serviços de saúde bucal, inclusive oferecendo próteses, processos oftalmológicos com entrega de óculos e consultas ginecológicas, entre outros.

