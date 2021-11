Ônibus tomba e deixa 19 passageiros feridos na BR-364 em Rondônia

Um ônibus da empresa Eucatur saiu da pista e tombou às margens da BR-364, na noite desta terça-feira (9). O acidente foi entre Porto Velho e Itapuã do Oeste (RO). Ao todo, 19 passageiros ficaram feridos, sendo dois em estado grave.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus havia saído de Porto Velho com destino a Cerejeiras (RO), cidade do Cone Sul do estado.

Ao chegar na altura do Km 605, o motorista do ônibus entrou no canteiro central e nesse momento o veículo saiu da pista e tombou.

Alguns populares que passavam pela rodovia ajudaram a retirar os passageiros de dentro do ônibus, enquanto as ambulâncias não chegavam.

Dos 19 feridos no acidente, nove foram levados para o hospital municipal de Itapuã e já receberam alta, pois tinham escoriações leves.

Já os outros dez feridos foram transferidos pelo Samu e Bombeiros para hospitais de Porto Velho. Segundo a PRF, esse grupo ‘precisava de maior atenção médica’, incluindo os dois passageiros que ficaram em estado grave.

Ainda não se sabe o que fez o ônibus sair da pista. A reportagem do g1 tenta contato com a Eucatur.

G1