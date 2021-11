Onze cafeicultores da região das Matas de Rondônia disputam o ‘Coffee of the Year 2021’

Onze cafeicultores da região das Matas de Rondônia disputam o Coffee of the Year 2021. A competição reúne os melhores cafés do Brasil e elege os grandes destaques do ano, que serão premiados na sexta-feira (12), durante a Semana Internacional do Café (SIC), em Belo Horizonte (MG).

Os rondonienses competem em duas categorias, sendo sete na “Canéfora Fermentação Induzida” e quatro na “Canéfora Natural”. Entre eles, quatro produtores já foram finalistas em outras edições do evento. Veja a lista dos participantes de 2021 por categoria:

Categoria canéforas naturais

Cafeicultor Município Dione Mendes Bento Cacoal Deigson Mendes Bento Cacoal Lucilene de Jesus Maia Santos Cacoal Rozeli Joventina da Silva São Miguel do Guaporé

Categoria fermentação induzida canéfora

Cafeicultor Município Poliana Perrut de Lima Novo Horizonte D’Oeste Alessandra Inácio Lopez Frez Novo Horizonte D’Oeste Geanderson Gambarte Vieira Novo Horizonte D’Oeste Licleison Sebastião da Silva Novo Horizonte D’Oeste Ediana Capich Novo Horizonte D’Oeste Vanessa Carla Frez Novo Horizonte D’Oeste Edio Felberg Alta Floresta D’Oeste

A Semana Internacional do Café 2021 acontece em Belo Horizonte (MG), entre os dias 10 e 12 de novembro. O evento é considerado uma das maiores feiras do mundo e tem o objetivo de reunir os melhores profissionais do ramo para gerar oportunidades para toda a cadeia do café brasileiro no acesso a mercados, conhecimento e negócios.

Rondônia em outras edições

O café de Rondônia já foi classificado para participar da premiação em outras edições da Semana Internacional do Café. Em 2017, dois cacoalenses conquistaram o 2º e 3º lugar na competição.

Em 2019, nove rondonienses foram classificados para o concurso, sendo que três foram finalistas, mas não conseguiram lugar no pódio.

Já na última edição, em 2020, Rondônia venceu pela primeira vez a competição. O prêmio foi levado pela cafeicultora, Ediana Capich, de Novo Horizonte do Oeste (RO), que venceu na categoria “Fermentação Induzida para Canéfora”. A produtora é uma das classificadas para a premiação deste ano.

Ediana Capich, de Rondônia, vence concurso nacional de café. — Foto: Arquivo pessoal



Coffee of the Year 2021

A competição foi criada em 2012, com o objetivo de reunir os melhores cafés do Brasil e eleger os grandes destaques do ano, incentivando assim o desenvolvimento e aprimoramento da produção nacional e a divulgação de novas origens do café.

O concurso, que acontece anualmente na Semana Nacional do Café, conta com duas fases. Na primeira, as amostras enviadas por produtores de todo o Brasil são torradas e provadas por profissionais licenciados pelo Coffee Quality Institute (CQI). Na segunda fase, as melhores amostras participam da Semana Internacional do Café e são provadas por compradores.

Ao final, as 21 melhores amostras classificadas vão para a final do concurso, sendo 10 de café arábica, cinco de canéfora, três de fermentação induzida arábica e três de fermentação induzida canéfora. A revelação e premiação do café mais pontuado acontece durante a SIC.

G1