Operação carga prensada: PF cumpre mais dois mandados de prisão em Rondônia

A Polícia Federal cumpriu mais dois mandados de prisão no âmbito da Operação Carga Prensada, nesta sexta-feira (5). A ação que investiga tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, tráfico de armas e outros delitos foi deflagrada oficialmente no dia 15 de setembro.

Em nota a PF informou nesta sexta-feira (5) que “dois dos investigados procurados se entregaram na Base da Polícia Federal em Pimenta Bueno (RO), quando estavam em curso diligências para o cumprimento de mandados de prisão e de sequestro de bens em aberto”. Eles foram encaminhados para o presídio estadual. Ainda há foragidos sendo procurados.

Inicialmente a operação foi realizada nos estados de Rondônia, Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Ao todo, 270 policiais cumpriram 45 mandados de prisão e 63 mandados de busca e apreensão.

As investigações apontam que a organização criminosa, alvo da operação, enviava grandes quantidades de cocaína de Rondônia para vários outros estados brasileiros. E segundo a PF, ao mesmo tempo, o grupo comprava cargas de maconha de Mato Grosso do Sul para distribuírem em Rondônia e no Acre.

Durante as investigações mais de 2,5 toneladas de drogas foram vinculadas à organização criminosa. Além da posse de aeronave, lancha, carros e imóveis comprados através de atividades ilícitas.

