Operação começa em julho com ações de combate às queimadas

O início das ações de combate a incêndios florestais da Operação “Verde Rondônia” está previsto para o dia 4 de julho; doze dias após o Governo de Rondônia lançar a operação na última quinta-feira (23).

As atividades serão coordenadas pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – Sesdec, em parceira com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental – Sedam e Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia – CBM; Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio; Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais – Prevfogo e Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia – Censipam.

As instruções de nivelamento de combate a incêndios florestais da Operação “Verde Rondônia” serão aplicadas pela Força Nacional. Nos dias 9 e 10 de julho; as equipes serão distribuídas e no dia 11, as bases entrarão em funcionamento.

As equipes estarão concentradas em sete bases de forma direta: Linha 28 em Nova Mamoré; distrito de União Bandeirantes (Porto Velho); distrito de Nova Samuel (Candeias do Jamari); Cujubim; distrito de Rio Branco (Buritis); distrito de Novo Planalto (Seringueiras) e no município de Alta Floresta d’Oeste. Regiões que detêm o maior número de focos de calor no Estado.

Com essas brigadas, diariamente 93 homens estarão trabalhando exclusivamente no combate às queimadas e a incêndios florestais.

Por meio de Termo de Descentralização de recurso, a Sedam disponibilizou R$ 2,1 mi (dois milhões e cem reais) para serem usados no pagamento de reforço, diárias oriundas do Executivo Estadual e na aquisição de equipamentos.

O coronel BM Sanchez, do Corpo de Bombeiros, afirmou que no ano de 2021 foi percebida a redução de 14% de focos de calor, durante os 75 dias operação. Ele também ressaltou que é esperado um período maior de estiagem, aumentando o número de focos de calor e se fazendo necessária uma maior atuação das equipes de prevenção em todo o Estado.

O secretário adjunto da Sedam, Demargli da Costa Farias destacou que o Governo de Rondônia já vem trabalhando em ações contínuas em todo o Estado, e com a Operação “Verde Rondônia”, essas atividades serão intensificadas e com um maior aporte.

Demargli da Costa Farias informou ainda, que existe uma forma de fazer ‘queimada controlada’, a fim de atender a um determinado objetivo, como por exemplo, para fins de limpeza de pastagem. “O proprietário de uma área com vegetação, que deseja realizar a queimada controlada deve obter uma autorização da Sedam; pelo meio online, acessando a página da Sedam no Portal do Governo“, finalizou.

Fonte: Assessoria