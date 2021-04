Operação em Rondônia e em outros 6 estados combate fraude em benefícios sociais

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, a Operação Quinta Parcela, em continuidade ao combate às fraudes aos benefícios emergenciais, que ajudam parte da população com dificuldades financeiras em razão da pandemia.

Os trabalhos realizados são resultantes de uma união de esforços denominada Estratégia Integrada de Atuação contra as Fraudes ao Auxílio Emergencial (EIAFAE), da qual participam a Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério da Cidadania, CAIXA, Receita Federal, Controladoria-Geral da União e Tribunal de Contas da União. Os escopos da atuação conjunta são a identificação de fraudes massivas e a desarticulação de organizações criminosas, com a identificação de seus integrantes e recuperar os valores para o erário.

Somadas as ações de hoje, já se somam 60 Operações Policiais visando o combate às fraudes, com a realização de mais de duas centenas de Mandados de Busca e mais de 30 indivíduos presos.

Em Rondônia foram cumpridos um mandado de busca e apreensão na residência de pessoa suspeita de ter fraudado ao menos oito contas para percepção do auxílio emergencial, contabilizando o montante fraudado de R$ 5.400,00, em Porto Velho e em Guajará-Mirim 03 (três) mandados de busca e apreensão na residência e ponto comercial de 03 (três) pessoas suspeitas de terem fraudado ao menos onze contas para percepção do auxílio emergencial, contabilizando o montante fraudado de quase 18 mil reais.

Em todo o País estão sendo cumpridos 37 (trinta e sete) Mandados de Busca e Apreensão, 05 (cinco) Mandados de Prisão Temporária e 03 Mandados de Sequestro de Bens, perfazendo um total de aproximadamente de R$ 140 mil bloqueados por determinação judicial.

As ações estão sendo efetivadas nos Estados de Rondônia, Pará, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e São Paulo, com a participação de aproximadamente 140 Policiais Federais.

Destaca-se que em razão da atual crise de saúde pública, foi adotada logística especial de preservação do contágio com distribuição de EPI’s a todos os envolvidos, a fim de preservar a saúde dos policiais, testemunhas e investigados.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de rondoniagora