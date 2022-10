Operação Máximus fecha cerca contra o tráfico e prende homem transportando 30 quilos de droga

Na manhã deste domingo (16), policiais militares do Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas BPFRON, Batalhão de Polícia de Choque BPCHOQUE, CANIL e 6° Batalhão de Polícia Militar, realizando patrulhamentos e abordagens durante a Operação Maximus, efetuaram a prisão de um homem de 25 anos de idade, que transportava 30 quilos de entorpecentes.

A prisão ocorreu na BR-425, durante barreira policial, onde ao abordar um veículo HB-20 de cor vermelha, foi verificado que o motorista do veículo demonstrou bastante nervosismo, e que ao realizar uma busca no interior do veículo, os militares localizaram o entorpecente.

Ao questionar o conduzido, ele alegou que havia pego a droga na cidade de Nova Mamoré, e que receberia a quantia de 2.300,00 para entregá-lo na cidade de Porto Velho.

O Homem foi preso em flagrante e apresentado na Delegacia de Nova Mamoré, onde ficará à disposição da justiça.

Dcoms – PMRO