Organismos de fiscalização ambiental apreendem armas, motos e objetos utilizados para desmates nas TIs Karipuna

x

Polícia Militar de Rondônia por meio do Batalhão de Polícia Ambiental, juntamente com a Força Nacional e agentes da Funai, em missão nas Terras Indígenas Karipuna e Karitiana, no último dia 20 de outubro de 2022, ao chegar na linha 03, distrito de Jacinópolis no interior da Terra Indígena Karipuna, com objetivo de impedir trânsito de motos pelo rio Formoso que dá acesso TI, ouviram a cerca de 200 metros em um carreador, o barulho de motocicletas se aproximando.

Ao abordar os condutores das motocicletas, L. G. C., M. D. O., S. A., e D. A. A., Salomão de Almeida CPF 059.410.542-03, em motos cujas placas são: OAM 8623, NBR 9193, NCA 6993 e outra NCM 8G95, encontraram com um dos abordados, uma arma de fogo do tipo espingarda calibre 32 sem numeração aparente, uma espingarda calibre 16 sem numeração aparente, uma espingarda calibre 16 sem numeração aparente e uma arma de fogo espingarda calibre 32 sem numeração aparente.

Os policiais perguntaram aos suspeitos se possuíam autorização do órgão ambiental para estarem no local e eles responderam que não. E que durante conversa com dos homens, este confirmou o desmate da terra (com uso de fogo) de 42,7203 hectares (conforme carta imagem anexa a este depoimento lavrada pela sessão técnica BPA/SEDE do Batalhão Ambiental. Diante dos fatos foi dada voz de prisão e feito registro na Delegacia da Policia Federal em Guajará-Mirim.

Material apreendido

Uma Husqvarna XP 281 número 3744175 – 9658014-00, duas Husqvarna XP 281 número 3769130 – 9658014-00, 10 munições calibre 16 intactas e seis calibre 16 deflagradas, 16 munições calibre 32 intactas e cinco deflagradas, como também vários objetos cuja a função serve para recarregar os cartuchos de espingarda: 16 buchas, um frasco de esferas diversas de vários tamanhos, dois frascos de pólvora, um frasco de chumbo, um frasco de espoleta e um apito de caça. Nenhuma das armas apreendidas possuía registro.

Dcoms – PMRO