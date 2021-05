Órgão genital masculino pode manter vírus por seis meses após covid-19

De acordo com um relatório publicado recentemente na revista “World Journal of Men’s Health” da Universidade de Miami, nos Estados Unidos, os restos do vírus Sars-Cov-2 irão persistir no tecido peniano por até seis meses após o COVID-19, embora sendo a infecção da doença curada, porém causa disfunção erétil.

Em março deste ano, foram publicados estudos preliminares da Universidade de Roma, comprovando a conexão.

Segundo Carlos Bautzer, urologista do núcleo de medicina sexual do Hospital Srio-Libanês e membro da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), o vírus causador da COVID-19 tem preferência pelo endotélio, que é o revestimento interno do sangue embarcações. “Trombose, isquemia e problemas com as trocas gasosas são todos fenômenos vasculares associados à doença dessa forma.”

Relação da Covid-19 com a disfunsão erétil

“Para que ocorra uma ereção, o sangue deve entrar nas estruturas penianas conhecidas como ‘corpos cavernosos’, que são preenchidos com um volume maior de sangue após estímulos erógenos e então represados. A ereção acontece desta maneira. Há um estímulo nervoso que causa a liberação de uma substância chamada ‘óxido nítrico’, liberada no endotélio dos vasos dentro dos corpos cavernosos, o que facilita a dilatação dos vasos e aumenta o fluxo sanguíneo para os corpos cavernosos”, declarou.

Quando comparados a dois outros pacientes que tiveram disfunção erétil por outra causa, os dois pacientes que desenvolveram disfunção erétil após a infecção por COVID-19 apresentaram menor desenvolvimento de óxido nítrico pelo endotélio nos corpos cavernosos. “Essa pode ser uma das razões para a disfunção erétil após a infecção”, especula o urologista.

Outras razões potenciais para a deterioração da função erétil após a infecção pelo Sars-Cov-2, segundo Carlos Bautzer, incluem a função do endotélio dos vasos dos corpos cavernosos.

“A disfunção cardíaca e a capacidade de bombeamento do coração, bem como fenômenos trombóticos – obstrução da artéria – podem afetar a função erétil, reduzindo a quantidade de sangue que entra no corpo cavernoso, dificultando a ereção.”

A deterioração da função pulmonar também pode estar ligada à impotência sexual. Isso porque a capacidade física para a relação sexual é prejudicada pelas dificuldades de exercício devido à dispneia – falta de ar – causada por lesão do tecido pulmonar, pois a atividade sexual é considerada uma atividade de esforço físico moderado.

“Isso porque a presença de Sars-Cov-2 no tecido testicular já foi demonstrada, assim como uma redução nas células testiculares produtoras de testosterona (células de Leydig), resultando em uma redução nos níveis de testosterona em pacientes com COVID-19. A falta de testosterona causa fraqueza muscular, diminuição da libido e dificuldade em obter ereções. No caso do estresse psicológico, uma infecção grave provoca alterações psicológicas como ansiedade e depressão, além de uma grande diminuição da autoestima e da imagem corporal, as quais têm um impacto negativo no comportamento sexual e na função erétil ”, afirma.

Diagnósticos e tratamentos indicados

Não há etapas concretas implementadas para evitar o aparecimento de alterações neste momento. A detecção precoce é crítica nesta situação para prevenir complicações.

Os pacientes devem estar atentos a esses sintomas para detectar impotência se sua função erétil mudar como resultado da infecção por COVID-19. “Alguns dos sintomas que podem ser sugestivos de disfunção erétil como resultado da infecção do vírus são diminuição das ereções matinais e noturnas, dificuldade em obter e manter ereções nas atividades sexuais, aumento do grau de ansiedade e preocupação em ser capaz de sustentar uma ereção nas atividades sexuais atividades e redução do interesse sexual ”, diz Carlos Bautzer.

Nesse caso, o urologista aconselha procurar tratamento especializado o mais rápido possível para minimizar o impacto da falta de ereção no tecido cavernoso, que pode levar à atrofia e fibrose, complicando ainda mais a capacidade de reverter a dificuldade erétil. Para ajudar a manter o fluxo sanguíneo nos corpos cavernosos e evitar a fibrose dos corpos cavernosos, devem ser usados medicamentos orais, como os inibidores da fosfodiesterase tipo 5.

“Os medicamentos vasodilatadores podem ser inseridos diretamente nos corpos cavernosos para facilitar a dilatação dos vasos e levar a uma ereção se esses medicamentos forem inadequados. Além disso, se o hipogonadismo (uma deficiência de testosterona) for descoberto, a substituição pode ser feita mantendo os níveis normais em mente. “Isso deve ser monitorado de perto, pois o aumento do hematócrito pode levar ao aumento dos eventos tromboembólicos, que já estão presentes no COVID-19”, afirma.

É possível viver uma vida normal após o tratamento? É discutível. A existência de limitações, segundo o urologista, está ligada ao grau de fibrose e cicatrizes que podem persistir nos corpos cavernosos desses pacientes, bem como à presença ou ausência de alterações hormonais. “Se as drogas orais ou injetáveis nos corpos cavernosos forem insuficientes, uma prótese peniana pode ser usada para fornecer atividade sexual ao paciente.”

Fonte: Mixrondonia