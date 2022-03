Ouro apreendido mostrado em vídeo viral não tem relação com ‘ONGs da Amazônia’?

Circula nas redes sociais um vídeo que mostra uma apreensão de ouro ilegal encontrado dentro de uma peça mecânica. A legenda afirma que o ouro pertenceria a membros de ONGs que atuam na Amazônia e teria sido encontrado pelo Exército brasileiro. Por meio do ​projeto de verificação de notícias​, usuários do Facebook solicitaram que esse material fosse analisado. Confira a seguir o trabalho de verificação da Lupa:

“ONGS que agem na Amazônia Brasileira estavam mandando muitos motores para consertar fora do País.

Aí o Exército Brasileiro desconfiou da ineficiência dos nossos mecânicos e decidiu abrir alguns motores.

Acabou descobrindo porquê existem milhares de _ONGs_ do lado do Brasil.

Aí vc descobre porque tanta “preocupação” em não deixar que terras indígenas sejam exploradas comercial e legalmente, especialmente na extração de fertilizante (potássio).

E vc inocente achando que estes esquerdistas do capeta estavam preocupados com o bem estar indigena.

Vai vendo…”

Legenda de vídeo publicado em grupos no Facebook

FALSO

A informação analisada pela Lupa é falsa. Apesar do vídeo da apreensão de ouro ilegal em peça mecânica ser verdadeiro, não há nenhum indício de que ele pertença a alguma “ONG da Amazônia”. A carga não foi encontrada pelo Exército. Em reportagem publicada no dia 18 de fevereiro de 2022, o Metrópoles divulgou as imagens. O material foi apreendido em abordagem policial feita pela Polícia Militar de Goiás no município de Montes Claros.

De acordo com o jornal, as 19 barras de ouro foram extraídas de uma área de garimpo ilegal no Pará. O material foi encontrado em uma caminhonete com duas pessoas, que foram detidas, e seria entregue a dois empresários de Goiânia. Os ocupantes do veículo e o ouro ilegal, que totalizava 11,3 kg, foram encaminhados para a superintendência da Polícia Federal na capital. Não há nenhuma referência a “ONGs”.

A Lupa entrou em contato com a Polícia Federal e a Polícia Militar de Goiás para mais esclarecimentos sobre a investigação. No entanto, até o fechamento desta matéria, não houve retorno. Esse conteúdo também foi verificado por Aos Fatos e Estadão Verifica.

