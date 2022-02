Pagamento do IPTU com desconto pode ser feito até segunda (28) em Porto Velho

Os contribuintes de Porto Velho têm até segunda-feira (28) para realizarem o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD) com o desconto de 10%. Após esse prazo, os impostos serão fixados no valor integral, sem multa e sem juros, até 31 de março.

Para garantir o benefício, o contribuinte deve realizar o pagamento à vista e pela internet. Isso porque as agências bancárias da capital não funcionarão nos dias 28 de fevereiro e 1º de março devido a semana de Carnaval. Nesse período, estarão disponíveis apenas as áreas de autoatendimento, assim como os canais digitais e remotos (internet e mobile banking).

Para pagar as taxas, o contribuinte deve consultar os valores no portal da Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz).

O morador que não puder realizar o pagamento pela internet até segunda (28) para garantir o desconto, pode quitar o tributo em alguma agência bancária a partir das 12h de quarta-feira (2 de março).

A 2ª via do carnê pode ser solicitada presencialmente em um dos pontos de atendimento espalhados pela cidade:

Zona Leste : atendimento das 8h às 14h, no Centro de Artes e Esportes Unificados (Praça CEU), localizado na rua Antônio Fraga Moreira com Benedito Inocêncio, bairro JK;

: atendimento das 8h às 14h, no Centro de Artes e Esportes Unificados (Praça CEU), localizado na rua Antônio Fraga Moreira com Benedito Inocêncio, bairro JK; Zona Sul : na Biblioteca Viveiro das Letras, situada na avenida Jatuarana, nº 5068, bairro Cohab, também de 8h às 14h.

: na Biblioteca Viveiro das Letras, situada na avenida Jatuarana, nº 5068, bairro Cohab, também de 8h às 14h. Zona Norte : atendimento acontece no Tudo Aqui do Porto Velho Shopping, das 10h às 20h.

: atendimento acontece no Tudo Aqui do Porto Velho Shopping, das 10h às 20h. Centro: na própria sede da Semfaz, localizada na avenida Sete de Setembro, nº 744, próximo a rua Júlio de Castilho, das 8h às 14h.

G1