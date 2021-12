Pai e criança morrem após carro bater de frente com caminhão na BR-364

Pai e filho morreram, na manhã desta sexta-feira (10), após uma colisão frontal entre um carro de passeio e um caminhão graneleiro. O acidente foi no KM 315 da BR-364, em Presidente Médici (RO).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu o acidente, as duas vítimas fatais são um homem de 35 anos e o filho dele, um menino com cerca de 5 anos.

O pai do menino que morreu no acidente foi identificado como Fabrício Ecco, que era de Ariquemes (RO). O filho foi identificado como Cauã Pereira Ecco.

A colisão frontal foi entre um carro Ford/Focus e um caminhão graneleiro.

A PRF informou que o motorista do caminhão não sofreu ferimentos e o teste do bafômetro deu negativo para embriaguez.

As causas do acidente serão investigadas pela PRF, que deve fazer um Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) em até cinco dias.

Repercussão e homenagens

A Associação Comercial de Ariquemes divulgou nota de pesar pela morte de Fabrício e do seu filho.

“É com muito pesar que recebemos a notícia do falecimento precoce do Fabrício Ecco. Gostaríamos de reconhecer a sua trajetória como cidadão ariquemense, uma figura muito querida por todos que o conheciam e companheiros de rotina. Nossos sentimentos à família”.

Amigos também fizeram homenagens para Cauã e Fabrício, que havia celebrado o aniversário de 35 anos há três dias.

“Ainda bem que tive o prazer de conhecer você e sua família, realmente foi uma satisfação Fabrício Ecco ! Obrigado pela ajuda que me deu quando precisei , pelo trabalhos que fizemos juntos. Tenho certeza que está em um lugar melhor. É uma pena ter ido tão cedo Que você e seu filhinho Cauã descansem em paz 😔 #LutoPorUmAmigo”, escreveu César Campanari.

“Meu irmão Fabricio Ecco …. Nada que eu diga será suficiente para demonstrar o que estou sentindo neste momento. Sei que DEUS recebeu você e o Cauã de braços abertos. Cuide de nós aí de cima! Sentirei saudades”, postou Wendreu Douglas Gambarti.

Segundo acidente grave em Presidente Médici

Esse foi o segundo acidente grave em uma semana no município de Presidente Médici. Na sexta-feira (3), também na BR-364, uma colisão entre um ônibus e uma carreta deixou três mortos.

A colisão aconteceu perto da Casa da Uva, a cerca de 20 quilômetros de Presidente Médici.

Além das mortes, várias vítimas ficaram com ferimentos graves no local, sendo que algumas ficaram presas às ferragens.

G1