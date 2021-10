Pancadas de chuva devem cair em 3 regiões de Rondônia: Veja a previsão do tempo para a sexta (8)

A sexta-feira (8) deve ser de céu variando de nublado a parcialmente nublado, com previsão de pancadas isoladas de chuva com trovoadas, segundo o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam).

Ainda de acordo com o Sipam, o “fluxo divergente do vento em altos níveis da atmosfera dá condições para a organização de áreas de instabilidade em grande parte do estado”.

Na capital Porto Velho, no Vale do Jamari e no Vale do Guaporé são previstas pancadas de chuva e trovoadas entre a tarde e a noite.

Já nas demais demais regiões do estado o sol e o calor predominam.

Confira a temperatura nas principais cidades de RO

Cidade Mínima Máxima Ariquemes 23ºC 32ºC Cacoal 22ºC 34ºC Guajará-Mirim 23ºC 32ºC Ji-Paraná 22ºC 35ºC Porto Velho 24ºC 32ºC Vilhena 22ºC 33ºC Fonte: Sipam-RO

Fonte: G1