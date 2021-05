Para evitar fraudes Ipem intensifica fiscalização em postos de combustíveis e comércios de Rondônia

O Instituto de Pesos e Medidas de Rondônia (Ipem) efetuou trabalho de fiscalização em nove municípios do estado de 26 de abril a 7 de maio. De acordo com o relatório, 27 bombas dosadoras falharam e seis bicos apresentaram irregularidades na medição do volume de combustível.

Foram detectadas outras cinco balanças comerciais de supermercado, além de uma impressora de etiquetas de preços apresentando irregularidades. Aziz Rahal Neto, presidente do órgão, esteve presente na ação.

A ativdade do Ipem visa proteger os clientes na compra dos produtos em supermercados, postos de gasolina, indústrias e outros estabelecimentos comerciais.

Cacoal foi o primeiro nas fiscalizações, com oito bombas dosadoras avariadas, seguido de Rolim de Moura com seis avarias, e Espigão D’Oeste e Ji-Paraná com cinco irregularidades. Cerejeiras tem quatro falhas, Colorado do Oeste e Vilhena duas, e Ariquemes tem uma reprovação.

Principais problemas detectados nas fiscalizações do Ipem

Baixo fluxo da bomba, bombas de LED alargadas e mangueiras quebradas estão entre as irregularidades identificadas.

No município de Espigão D’Oeste, foram descobertas cinco violações durante ações da balança comercial, e foi descoberto um único problema com uma impressora de etiquetas de preços.

“Vamos seguir fazendo esse tipo de fiscalizações, afim de garantir que seja cumprido todas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), bem como atender à solicitação do governador, Marcos Rocha, de proteger os consumidores e garantir a concorrência justa entre os estabelecimentos para que eles possam vender o que realmente está inserido na embalagem de cada produto ”, garantiu Aziz.

Cidades vistoriadas pelo órgão

Ariquemes, Cacoal, Cerejeiras, Colorado do Oeste, Espigão D’Oeste, Ji-Paraná, Porto Velho, Rolim de Moura e Vilhena foram algumas das cidades onde os instrumentos foram conferidos.

As inspeções do Instituto atendem a todos os critérios de segurança do covid-19, com as equipes mantendo distância de segurança e utilizando máscara facial e álcool gel.

O consumidor pode entrar em contato com a Ouvidoria do Ipem, pelo e-mail ouvidor@ipem.ro.gov.br ou pelo telefone 0800 647 7277, caso perceba ou suspeite de alguma irregularidade.

Fonte: Mixrondonia com informações da Assessoria do Goverdo de Rondônia/Ipem.