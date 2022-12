Paris vive 2º dia de confrontos entre manifestantes curdos e polícia

Paris vive neste sábado (24) o segundo dia consecutivo de confrontos entre a polícia e manifestantes após o assassinato de três curdos em um tiroteio na sexta-feira (23).

É o segundo dia de protestos. Na véspera, também houve confrontos.

Membros da comunidade curda se reuniram neste sábado na Praça da República (Place de la Republique, em francês).

Imagens divulgadas pela agência de notícias Reuters mostram manifestantes fazendo barricadas com fogos e jogando objetos pelas ruas.

Como começou

As manifestações na comunidade curda iniciaram na sexta-feira (23) depois que três pessoas morreram e outras três ficaram feridas após um tiroteio no centro cultural curdo Ahmet-Kaya em Paris nesta sexta-feira (23), segundo a promotoria da cidade.

Um homem de 69 anos foi preso e está detido.

Vários tiros foram disparados na rua d’Enghien, conhecida por pequenas cafés e lojas no 10º arrondissement no centro da capital. A polícia foi acionada e isolou a área.

Uma investigação sobre assassinato, homicídio culposo e violência foi aberta, também informou a promotoria de Paris. Ainda não se sabe o que motivou o crime.

Segundo o ministro do Interior da França, Gérald Darmanin, o suspeito agiu sozinho. Apesar de ser “conhecido das autoridades”, o ministro acrescentou que o homem não era investigado por extremismo político.

No mesmo dia, manifestantes curdos entraram em confronto com a polícia francesa no centro cultural curdo.

Os incidentes começaram quando os manifestantes enfrentaram um cordão policial que protegia o ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, que se deslocou ao local para fornecer alguns detalhes da investigação em curso à imprensa.

As forças de segurança usaram gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes, que por sua vez responderam lançando projéteis contra eles e também fizeram fogueira com lixo e ergueram barricadas na rua.

