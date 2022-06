Parlamentar esclarece que foi a favor em garantir auxílio saúde dos policiais militares inativos de Rondônia

Deputado fez questão de emitir nota de esclarecimento após a divulgação de notícias equivocadas quanto ao tema

O deputado estadual Dr. Neidson (Podemos) vem a público esclarecer que, em nenhum momento foi favorável, durante a discussão que teve como pauta na sessão da Assembleia Itinerante em Ji-Paraná, no último dia 26 de maio, ao veto do Governo do Estado que retira o auxílio saúde aos militares inativos do estado de Rondônia.

O parlamentar explica que, ao contrário do que vem sendo divulgado, ele foi a favor dos militares e contra a iniciativa do Poder Executivo. Em resumo, a Assembleia Legislativa precisaria derrubar o veto do Governo para garantir o benefício da categoria, e nós, fomos a favor dessa derrubada.

“A mensagem ficou um tanto quanto confusa, mas o fato é que fomos favoráveis à derrubada do veto e, com isso, garantir o benefício saúde aos pensionistas. Porém, fomos voto vencido. Para que o veto fosse derrubado seriam necessários 13 votos, mas tivemos apenas seis favoráveis à derrubada, entre eles o nosso, nove contrários e três abstenções. Estamos sempre atuando em favor dos nossos policiais militares, sejam eles da ativa, ou não, e dessa vez não seria diferente. Que isso agora possa ficar claro, pois estamos ao lado das nossas forças de segurança pública desde o início do nosso primeiro mandato”, concluiu o deputado Dr. Neidson.

Texto: Juliana Martins

Foto: Thyago Lorentz